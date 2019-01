Facebook

Sein Nachfolger? Gerhard Draxler, seit 2006 Chef im Landesstudio Steiermark, mit Gerhard Koch © GEPA pictures

Nun meldete sich also auch Landesdirektor Gerhard Draxler (66) selbst zu Wort: „Es ist meine ganz persönliche Entscheidung, mich mit 30. April ins Privatleben zurückzuziehen.“ Somit muss offiziell ein Nachfolger bestellt werden – und zwar für die verbleibende Laufzeit der amtierenden ORF-Geschäftsführung bis Ende 2021. Die Ausschreibung erfolgt in Bälde, der neue Landesdirektor muss dann vom (türkis-blauen) ORF-Stiftungsrat im nächsten Plenum am 28. März mit einfacher Mehrheit gewählt werden.

Wen wird ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz seinem Aufsichtsgremium vorschlagen? Wie berichtet deutet viel auf Gerhard Koch als „logischen Nachfolger“, ist er doch seit 20 Jahren Chefredakteur im ORF-Landesstudio und dort nunmehr seit 2006 an Draxlers Seite.

