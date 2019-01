Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Neumayer, hier mit einer Wachsfigur seines Vaters Peter Alexander bei Madame Tussaud in Wien © APA/HERBERT PFARRHOFER

Der Sohn von Schlagerlegende Peter Alexander ist in Belek in der Türkei gestorben. Michael Neumayer sei tot aufgefunden worden, berichtet „Österreich“. Der Tod des 55-Jährigen wurde der Tageszeitung von Fattma Sertturk, der Sprecherin der Polizei in Antalya, bestätigt. Auch die "Bild"-Zeitung erhielt eine Bestätigung, von einem Sprecher der Familie.

Die Umstände des Todes sind allerdings mysteriös: So soll Neumayer, der mit seiner Lebensgefährtin seit Längerem in Belek an der südlichen Mittelmeerküste der Türkei lebte, zwar gesundheitliche Probleme gehabt haben. Ein Fremdverschulden könne aber nicht ausgeschlossen werden, heißt es. Speziell die (nicht näher definierte) Auffindungssituation in seiner eigenen Wohnung im Stadtteil Serik gebe den Behörden nämlich Rätsel auf. Eine Obduktion soll jetzt Klarheit bringen. Eine Sprecherin der Polizei in Antalya ordnete eine Obduktion an.

Der Sänger, Schauspieler und Komponist Peter Alexander, der mehr als ein halbes Jahrhundert zu den populärsten Unterhaltungskünstlern im deutschsprachigen Raum gezählt hatte, verlor 2003 seine Frau und Managerin Hilde, von ihm liebevoll "Schnurridiburr" genannt. 2009 starb seine Tochter Susanne Neumayer-Haidinger: Die damals erst 51-jährige Malerin und Kunsthistorikerin war mit einem Auto, das sie selber lenkte, auf der Insel Ko Samui tödlich verunfallt. Der Schlagerstar selbst starb am 12. Februar 2011 im Alter von 84 Jahren.

Sein Sohn Michael, zuvor Bankangestellter und Immobilienverwalter mit nicht immer glücklichem Wirtschaftshändchen, erbte damals den Großteil des Vermögens seines Vaters, darunter eine Villa in Grinzing, die im Juni 2018 zum Entsetzen vieler angerissen wurde, um auf dem Grundstück im Wiener Nobelviertel Luxuswohnungen zu errichten. Schon mit dem Millionenerbe seiner Mutter waren für Michael Neumayer eine drohende Anklage wegen Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Privaten in der Höhe von fast vier Millionen Euro und die Schulden passé gewesen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.