Martin Ferdiny, Birgit Fenderl, Verena Scheitz und Norbert Oberhauser bilden das „Studio 2“-Team. © (c) ORF (Thomas Ramstorfer)

Unter der Devise „aktuell, informativ, serviceorientiert, modern und unterhaltsam“ wollen die Moderatorenteams Verena Scheitz & Norbert Oberhauser sowie Birgit Fenderl & Martin Ferdiny von Montag bis Freitag, jeweils 17.30 Uhr, dem Publikum einen möglichst schmackhaften Mix präsentieren.

Das 130 Quadratmeter große TV-„Wohnzimmer“ entstand auf dem Gelände der Firma Interspot, die auch für die „Seitenblicke“ verantwortlich zeichnet, und soll, so der Sendungsverantwortliche Christian Hillinger, bei den Zuschauern den Eindruck einer „Wohlfühlzone“ erwecken. Zudem gibt es einen Außenbereich mit Terrasse und Garten und einen Küchenblock. Für Hillinger ist „Studio 2“ eine deutliche Weiterentwicklung von „Willkommen in Österreich“. „Auch die Bildsprache“, so Hillinger, „hat sich ja mittlerweile weiterentwickelt“.

Ein großer Vorteil ist dabei das fixe Studio in Wien: „Denn dadurch ist es möglich, entsprechend hochkarätige Gäste kurzfristig einzuladen.“ Die Zielgruppe? „Soll ein bisschen breiter werden, wir wollen neue Publikumsschichten ansprechen und auch jüngere Zuschauer begeistern.“ Der Themenmix erfolgt im Drei- bis Fünf-Minuten-Rhythmus.

Ich mach’ das, was ich auch schon früher gemacht habe. Verena Scheitz

Die Teams wurde aus den „Besten der Besten“ gebildet, und alle vier freuen sich auf die neue Aufgabe. Auch der Salzburger Feschak Martin Ferdiny, der im Vorfeld noch unter „Gesichtsproblemen“ zu leiden hatte. Resultat eines Wochenendausfluges mit seinem Junior: „Ich wollte ihm gerade zeigen, dass eine Eisfläche noch zu dünn war, und platsch, hat’s mich hingestreut, der Länge nach, mit dem Gesicht nach vorn.“ Birgit Fenderl, der früheren ZiB-Lady, taugt die „größere Szenenbreite, dem Grazer Norbert Oberhauser, früher bei Puls 4 aktiv, ist bereits aufgefallen, dass er in einer neuen Liga und auf einem neuen Spielfeld gelandet ist: „Ich versuche natürlich, mich auf den wesentlich größeren Aufgabenbereich einzuspielen, wobei es mir eine Freude ist, in einem sehr, sehr herzlichen Team gelandet zu sein“. Für Verena Scheitz hat sich am wenigsten geändert: „Ich mach’ das, was ich auch schon früher gemacht habe.“

Ja, eines will „Studio 2“ aber auf keinen Fall sein: ein Politmagazin.

Die Themenkreise für die einzelnen Tage: Am Montag zum Beispiel Gartentipps des „Pflanzenflüsterers“ Karl Ploberger („Er ist ein Super-Publikumsliebling geworden“) und „Do it yourself“-Tipps, am Dienstag Interessantes aus der Welt der Medizin, am Mittwoch ebenfalls Medizin sowie Mode- und Stylingtipps und Berichte über spannende Kulturproduktionen, am Donnerstag Tipps zum Umgang mit Hunden (mit Hundetrainer Florian Günther) und Aktuelles aus der Musikwelt, am Freitag die Highlights der Woche und Neues aus dem Geschmackslabor der Karl-Franzens-Universität Graz über die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie.

Gäste in der allerersten Sendung sind u.a. Schauspieler und Kabarettist Thomas Stipsits und Georg Ransmayr, der über wirtschaftliche Veränderungen im neuen Jahr referiert.