Johann Trummer hält Werte hoch © Ballguide/Großschädl

Die Orgel ist ja die „Königin der Instrumente“, und er ist ihr passionierter Botschafter: Johann Trummer. Das Parallelstudium der Musik und Theologie im Gepäck, prägen Kultur und Kirche das ganze Leben des gebürtigen Bruckers. Und er prägt sie. Hier weitsichtiger Kleriker, dort umsichtiger Künstler: Der heute 78-Jährige hat sich auf mannigfache Art hochverdient gemacht. Speziell auch als Hochschulprofessor in Graz, wo er unter anderem die Kirchenmusik zu einem vollwertigen Studium ausbaute. Und mit der Förderung vieler Talente aus St. Petersburg oder Moskau, aus Minsk, Riga oder Manila, denen er Studienplätze in Graz ermöglichte, forcierte er auf seine Art eine „Osterweiterung“ – Mission übrigens auch weit nach seiner Emeritierung 2008 noch nicht abgeschlossen ...



Orgelfachmann Trummer zieht aber auch in einem ganz anderen Bereich die richtigen Register, und das seit genau 35 Jahren. Am 23. November 1983 wurde er Obmann des Katholischen Pressvereins der Diözese Graz-Seckau. Seit 1997 Katholischer Medien Verein benannt, besitzt diese Privatstiftung zu 98,33 Prozent die Styria Media Group AG, zu der u. a. die „Presse“ und die Kleine Zeitung gehören.



Dass sich ein Leiser wie Trummer im lauten Mediengeschäft so lang bewährt, hat mit der Gewichtigkeit seiner Stimme zu tun, mit Haltung, Überzeugung, Hartnäckigkeit, Durchsetzungskraft. Er selbst sieht seinen Verein, dem er mit ungebrochener Verve vorsteht, „als eine Gemeinschaft selbstständiger Katholiken in einer pluralen Gesellschaft, die dem Erbe verpflichtet ist und das Heute im Blick hat“.



Was für ihn im gewissenhaften Rückblick und in weiser Voraussicht zählt: Freiheit, Unabhängigkeit, Wahrhaftigkeit, Schutz der Menschenwürde, Förderung der Demokratie ... Allesamt hohe Werte, die für den Medienmann Trummer wie für den Menschen Trummer gemeinsam bewahrt und gelebt werden müssen.

