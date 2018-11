Terence Hill (79) ist eine Italowestern-Legende. Sein neuer Film „Mein Name ist Somebody“ ist ab heute auf Dvd zu haben. Er widmet ihn Bud Spencer. Ein Gespräch über erste und letzte Begegnungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feiert ein Comeback als Regisseur und auf der Leinwand: Italowestern-Legende Terence Hill © APA/WERNER KERSCHBAUM

Ihr neuer Film spielt genau an jenem Ort, an dem Sie Ihren Leinwandkumpel Bud Spencer im Jahr 1967 zum ersten Mal getroffen haben, in der Wüste von Almeria. Erinnern Sie sich noch?

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.