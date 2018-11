''Klein gegen Groß''David gegen Goliath als Familienshow

Facebook

Österreichs Beitrag in der ORF-ARD-Show: Jung-Footballer Noa mit Björn Werner und Kai Pflaume. © ORF

Das Duell könnte ungleicher nicht sein: Der frühere Profi-Footballspieler Björn Werner spielte früher in der NFL und zählt in Deutschland zu den bekanntesten Vertretern seiner Zunft. Glaubt man Wikipedia, bringt der 28 Jahre alte und 1,91 Meter große Berliner beachtliche 118 Kilo auf die Waage. Sein „Gegenspieler“ lässt sich davon nicht abhalten: Noa Calaycay, 14-jähriger Wiener, ist Nachwuchsspieler der Vienna Vikings. Die Herausforderung des TV-Zweikampfs: Wer trifft mehr Bälle durch gegengleich pendelnde Ringe.

Auf seinen Auftritt in der von Kai Pflaume moderierten Show „Klein gegen Groß“ bereitete sich der Schüler akribisch vor: „Ich habe hart und lange an einem eigens produzierten Trainingsgerät für dieses Duell trainiert.“ Sich auf die eigene Aufregung vorzubereiten, ist schwieriger. Während der Aufzeichnungen im Berliner Studio, vor den vielen Zuschauern, sei er „schon sehr nervös gewesen“, erzählt er.

Noa mit Moderator Kai Pflaume. © kk

Noas Lieblingssport wurde ihm gewissermaßen in die Wiege gelegt: Vater Chris Calaycay, er kommt aus den USA, war früher selbst Profi und ist aktuell Head Coach der Vienna Vikings. Mutter Michaela war wiederum Cheerleaderin bei den Vikings. Zu sehen ist das ungleiche und aufgezeichnete Duell zwischen Björn Werner und Noa heute in ARD und ORF eins um 20.15 Uhr.

In der Familiensendung, die seit dem Vorjahr auch im ORF zu sehen ist, treten Kinder zwischen 5 und 14 Jahren gegen Prominente an. Neben dem Footballer Werner stellt sich heute auch Schauspiel-Ikone Uschi Glas der Herausforderung: Im „Winnetou-Duell“ gegen die 13-jährige Giulia gewinnt, wer mehr Filmausschnitte einem „Winnetou“-Film zuordnen kann. Intellektuelle Spannung verspricht ein Schiller-Wettkampf mit Mario Adorf: Johannes, zwölf Jahre jung, will mehr Dialoge von Friedrich Schiller erkennen als der Schauspiel-Doyen.

In einen Apfelsortenwettstreit tritt Claire (12) mit der „Traumschiff“-Schauspielerin Barbara Wussow. Und Iris Berben misst sich mit dem zwölfjährigen Iftikhor, der ein besonderes Hobby hat: Er ist ein Experte für architektonische Kuppeln.

Erkennt er mehr Kuppeln als die Schauspielerin? Wer die Antwort wissen will, braucht einen langen Atem: „Klein gegen Groß“ dauert bis 23.30 Uhr.

