Finalshow"Germany's Next Topmodel"-Finale: Wer ist Ihre Favoritin?

Pia, Christina, Julianna und Toni wollen den Titel "GNTM" 2018 © ProSieben (Martin Ehleben)

Der letzte Akt, dann fällt der Vorhang - wieder einmal. Allen Unkenrufen, aller Kritik trotzend, erlebt Heidi Klums Erfolgsshow „Germany's Next Topmodel“ (GNTM) einen Frühling nach dem anderen. Um den Sieg im heutigen GNTM-Finale (Pro sieben, 20.15 Uhr) bemühen sich die 18-jährige Toni, Pia (22), Julianna (20) und Christina (22). Österreicherin wird im Finale keine dabei sein. Wer gewinnt, darf sich über 100.000 Euro und ein Cover im „Harper's Bazaar“-Magazin freuen. In den Vorjahren durfte die Siegerin noch das Cover der deutschen „Cosmopolitan“-Ausgabe zieren.

Nach 13 Jahren hat Heidi Klums Modelsendung zwar an Strahlkraft verloren, die Einschaltquoten konnten sich aber auch im Jahr 2018 noch sehen lassen: In der Vorwoche schalteten 2,3 Millionen Menschen ein. Der beachtliche Marktanteil betrug 17,1 Prozent. Die Abnützungserscheinungen halten sich offenbar in Grenzen.

Heidi Klum und Tom Kaulitz Foto © APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Seit auch offiziell bekannt ist, dass Klum und Tom Kaulitz mehr als nur gute Freunde sind, wird spekuliert, Kaulitz und seine Band Tokio Hotel könnten im Rahmen der Liveshow in Düsseldorf auftreten. Gewissheit gibt es hingegen bei den anderen Gästen: Angekündigt haben sich der kanadische Jungstar Shawn Mendes, die britische Musikerin Rita Ora, „Musik sein“-Sänger Wincent Weiss und Rapper Cro.

Und wer gewinnt? Als Favoritin gilt die Stuttgarter Schülerin Toni: In einer Pro-Sieben-Umfrage gaben 51 Prozent der 18-Jährigen ihr ihre Stimme. Interessantes Detail: Auch heuer sind während der Liveshow keine Handys erlaubt. Publikum und Models sollen sich ganz auf die Show konzentrieren, heißt es.

Und das sind die vier Finalistinnen:

Christina Foto © Pro Sieben/Martin Bauendahl

Julianna Foto © Pro Sieben/Martin Bauendahl Pia Foto © Pro Sieben/Martin Bauendahl

Toni Foto © Pro Sieben/Martin Bauendahl