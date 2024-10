Der österreichische Kabarettist Alex Kristan wird mit dem „Salzburger Stier 2025“ ausgezeichnet. Neben ihm werden auch Till Reiners aus Deutschland und Lisa Christ aus der Schweiz mit dem mit je 6.000 Euro dotierten Radiopreis für deutschsprachiges Kabarett prämiert. Überreicht werden die Auszeichnungen im Rahmen des „Stier“-Events am 9. und 10. Mai 2025 im Theater Gütersloh, teilte der ORF am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Der 1972 in Wien geborene Kristan - vor allem als begnadeter Stimmenimitator zahlreicher heimischer Prominenter bekannt geworden - steht seit rund zwei Jahrzehnten auf der Kleinkunstbühne und ist aktuell mit seinem Solo „50 Shades of Schmäh“ auf Tour. Darin thematisiere er „mit spitzbübischem Grinsen, wortgewaltig und treffsicher, Humor und Satire in Zeiten von Cancel Culture und Political Correctness“, heißt es in der Mitteilung.

In seinen Programmen kreiere Kristan, der 2022 mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet wurde, mit großer Nonchalance eine ansehnliche Pointendichte: „Mit aufmerksamem Gespür für die vielfältigen Stimmungslagen des Homo sapiens austriacus bringt er die unterschiedlichen sprachlichen und dialektalen Nuancen auf den Punkt.“

Meister der Irritation

Mit dem 1985 in Duisburg geborenen Till Reiners wird laut Aussendung ein „Meister der Irritation“ gewürdigt. Der Autor von bereits fünf Soloprogrammen habe sein humoristisches Zuhause im Alltäglichen und im Politikbetrieb gefunden. „Er überrascht mit ungewöhnlichen Denkrichtungen. Hellwach und mit sicherem Instinkt trifft er genau den Punkt (...) Niemand wird von ihm verschont - das aber mit hohem Genusswert“, heißt es über Reiners, der auch Teil diverser Comedy- und Satireformate im deutschen Fernsehen ist, auf 3sat seine eigene Show „Happy Hour“ moderiert und im Vorjahr den Bayerischen Kabarettpreis eingeheimst hat.

Die Jüngste im Reigen der Preisträgerinnen und Preisträger ist die 1991 in Olten geborene Schweizerin Lisa Christ, die seit ihrem 16. Lebensjahr auf der Bühne steht, vom Poetry-Slam ausgehend schließlich beim Kabarett landete und zudem soziale Medien bespielt. Die „Stier“-Jury nennt Christ „eine Künstlerin, die ihre Pointen nie zwanghaft sucht oder erzwingt, sondern die durch das Verdichten engagierter Beobachtungen den Witz geradezu zwangsläufig erzeugt“. Derzeit ist sie mit ihrem Solo „LOVE*“ unterwegs.

Der „Salzburger Stier“ wird seit 1982 an Kabarettistinnen und Kabarettisten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz verliehen. Vergeben wird die Auszeichnung in Zusammenarbeit von ORF, SFR, sechs ARD-Sendern sowie dem Deutschlandfunk und RAI Südtirol. Das Kabarettforum „Salzburger Stier 2025“ wird am 9. Mai von der Formation „Tresenlesen“ eröffnet. Die Preisverleihung findet tags darauf statt. Ö1 überträgt den Eröffnungsabend live ab 19.30 Uhr.