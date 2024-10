Wolfgang Fellner ist 70 und seine Würdigung ein schwieriger Balanceakt. Der Zwiespalt zeigt sich bereits an der 15 Jahre alten Biografie „Österreichs manischer Medienmacher“. Sie stammt von Harald Fidler, ausgerechnet einem Redakteur des „Standard“. Dessen Urheber Oscar Bronner (81) und seine Produkte (zuvor schon das „profil“) sind die Antithese zu Fellner sowie seinen Blättern und Sendern: „Rennbahn-Express“, „Basta“, „News“, „Österreich“ und „Oe24“, um nur die bekanntesten zu nennen. Die beiden wichtigsten Mediengründer nach der Gründerzeit der Zweiten Republik verkörpern auch den Anspruchsgegensatz von Qualität und Quote. Fellner steht für puren Boulevard, obwohl er das selten eingesteht. „Schriller, bunter, lauter“ könnte durchaus das Motto seiner Krawall-Interpretation von Journalismus sein. Als Galionsfigur dafür dient er vorzugsweise selbst, während im Hintergrund Bruder Helmuth (68) dem Medienmarketing neue Austro-Dimensionen erschlossen hat. Unterdessen fand der Magazin-, Zeitungs- und Radio-Macher die Vollendung seiner Selbstdarstellung ab 2016 im Fernsehen. Und er kann oder will damit nicht aufhören: In „Fellner live!“ lässt er immer noch abwechselnd mit Sohn Niki die Rampensau raus. Es ist fast jeden Tag die meistgesehene Sendung des Billigsenders, der seit drei Jahren mehr als ein Prozent Marktanteil hat.

Rennbahn-Express: Wolfgang Fellner im Jahr 1975 © Picturedesk

Das gilt gemeinhin als Basis für ein taugliches Geschäftsmodell. 320.000 Abos auf YouTube bringen laut Niki einen siebenstelligen Jahreserlös. Dazu kommen täglich mehr als 400.000 Nutzer des Online-Angebots sowie über eine halbe Million Leser des Gratisblatts „Oe24“ samt dem Kauftitel „Österreich“. Das zweite bundesweite Privatradio nach Kronehit ist allerdings nach Misserfolgen im Wiederaufbau. So wie das gesamte Familien-Imperium, dessen Firmen-Organigramm mitunter komplizierter wirkte als die Darstellung der restlichen Medienbranche in Österreich. Neben Personalabbau, Druckereiaufgabe und Einstellung der Papier-Sonntagsausgabe ging ein Sanierungsberater an Bord. Es folgte ein Schuldenschnitt mit Finanzpartnern. Heute hat Niki Fellner die operative Gesamtleitung.

Sein angriffslustiger Vater ist in mehrfacher Hinsicht in die Defensive geraten. Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung verlor er vor Gericht gegen Ex-Mitarbeiterinnen – aber auch nach Medienrecht. Es gab zudem Vergleiche. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hingegen ermittelt noch gegen Wolfgang und Helmuth Fellner wegen des Verdachts der Inseratenkorruption bzw. Bestechlichkeit. Es geht um angeblich gefällige Berichterstattung rund um Sebastian Kurz im Zuge von Kooperationsvereinbarungen und manipulierte Umfragen aus Budgetmitteln des Finanzministeriums. Die Brüder dementierten das aber immer vehement. Mittlerweile beschäftigen auch Chats von „WoFe“ – so der Branchenjargon – mit Heinz Christian Strache die WKStA.

Wolfgang Fellner (rechts) mit Sohn Niki und Bruder Helmuth © Picturedesk/Andreas Tischler

Die Rahmenbedingungen könnten angenehmer sein für den 70er, der 1968 seine erste Schülerzeitung produzierte und 1992 mit News den hiesigen Magazinmarkt revolutionierte. Ein Gesellenstück, das ursprünglich mit Hälfte-Beteiligung des Axel-Springer-Verlags („Bild“) gestartet wurde – wie Bronners „Standard“. Heute besitzt die Familie noch 25 Prozent der daraus entstandenen Verlagsgruppe, an der Ex-Styria-CEO Horst Pirker drei Viertel hält. Er hatte 1999 noch den „von journalistischem Wettbewerb völlig entkoppelten Erfolg“ der Fellners kritisiert – ohne sie zu nennen. Sein Vorarlberger Kollege Eugen Russ sprach 2005 über ein „Phänomen“, dass es „zwei Brüder gibt, die so tun, als hätten sie das Wasser und das Rad erfunden“. Doch WoFe ist Kritik und Klagen gewohnt – vorzugsweise aktiv: Den Beitritt zum Zeitungsverband VÖZ wollte er ebenso per Rechtsstreit erzwingen wie den Erhalt von Presseförderung. Beides scheiterte am Gratis-Status seines Hauptblattes, obwohl er sich für seine Biografie noch brüstete: „Ein prinzipieller Misserfolg kommt in meiner Lebensplanung nicht vor.“ Sohn Niki sagte über ihn 2024: „Mein Vater ist auf oe24 TV ein Quotenstar. Er kommt super an.“