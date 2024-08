Rund um die Kollektion „90“ mit 90 Singles von Udo Jürgens, die seine Kinder Jenny und Jonny zusammengestellt haben und die am 27. September erscheint, wird derzeit an einer Eurovisionsshow gearbeitet. Am 30. September wäre der Kärntner nämlich 90 Jahre alt geworden. Als Bonus wird darauf ein bislang unveröffentlichtes Lied zu finden sein. Es stammt aus Udos Nachlass und trägt den Titel „Als ich fortging“. Jürgens hatte es als Demo aufgenommen; von wann die Komposition aber genau stammt, verriet die Plattenfirma noch nicht.. Es soll aber an Udos Musik der 1980er-Jahre erinnern. Produzent Curt Cress (u. a. Nena) hat es neu arrangiert und fertiggestellt.

Die von der ARD, dem ORF und dem Schweizer Fernsehen produzierte Show wird im Spätherbst produziert und rund um Udos zehnten Todestag im Dezember ausgestrahlt. Als Moderatoren werden Michelle Hunziker und Sasha im Einsatz sein, versprochen werden „namhafte Künstler“, die Udos Hits interpretieren werden – und zwar mit dem Original-Orchester von Udo Jürgens unter der Leitung seines langjährigen Bandleaders Pepe Lienhard.

Bei der letzten Tribute-TV-Show anlässlich Udos 80. Geburtstags traten etwa Helene Fischer, Tim Benzko, José Carrerras, Christina Stürmer (sang damals „Griechischer Wein“) und Jamie Cullum mit ihren Versionen der Ohrwürmer auf. Zufall: Die steirische Band „Alle Achtung“ hat für ihre herbstlichen Konzerte eine eigene Version des Evergreens „Immer wieder geht die Sonne auf“ im Proberaum einstudiert.

In Kombination mit der Show wird auch eine neue Doku gezeigt, für die das Familienarchiv geöffnet wurde. Jenny und John, engste Freunde und Vertraute werden von der atemberaubenden Karriere, der Rastlosigkeit und den Schattenseiten dieses Jahrhundertmusikers erzählen.