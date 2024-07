Ihre Angaben öffneten einen Spaltbreit die Hinterbühne von TV-Studios: Lena Schilling muss als Abgeordnete des Europäischen Parlaments ihre privaten Einkünfte der letzten Jahre offenlegen. Neben einigen anderen Posten abgeführt: 400 Euro für die Teilnahme an Sendungen wie „Wild umstritten“. Dies sei eine übliche Aufwandsentschädigung, erklärte Puls4, das darauf Wert legt, dass Schilling für „Auftritte wie bei der Elefantenrunde selbstverständlich wie alle anderen Politiker und Politikerinnen kein Geld erhält.“

Offiziell halten sich die anderen Sender bedeckt, keiner will Angaben zu konkreten Beträgen machen. „An Politiker und Politikerinnen und politische Funktionäre und Funktionärinnen – egal ob aktiv oder ehemalig – bezahlt der ORF keinerlei Honorar für das Auftreten in TV-Diskussionssendungen“, heißt es vom ORF. Anders sieht es bei eingeladenen Experten und Journalisten aus, diese erhalten eine Aufwandsentschädigung. Über die Höhe sagt der ORF nichts. Laut Kleine Zeitung-Informationen soll es sich um einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Bruttobetrag handeln.

Ähnlich lautend lässt ServusTV wissen, dass der Sender nie dafür bezahle, dass ein Politiker an einer Diskussion teilnimmt. Keine Angaben macht der Salzburger Sender, wie es bei Experten aussieht. Vom ebenfalls angefragten und mit seinen zugespitzten Diskussionsformaten aufstrebenden oe24.tv war keine Stellungnahme zu erhalten.

Wer in den Diskussionssendungen zu Gast ist, hat sich das Onlinemedium „tag eins“ angesehen. Laut einer umfassenden Analyse von 23 Diskussionssendungen und Interviewformaten im ersten Halbjahr 2024 machten lediglich 23 Personen ein Viertel aller Auftritte in Polittalks aus. An der Spitze steht die Ex-Politikerin Eva Glawischnig, für sie sind TV-Studios das zweite Wohnzimmer: Sie hatte 45 Auftritte, im Schnitt rund zwei pro Woche. „Nachdem ich lange abstinent war und überhaupt keine Anfragen angenommen habe, machen mir Medienauftritte jetzt wieder Spaß“, erklärte sie auf Anfrage von „tag eins“. Weitere Dauerläufer waren Andreas Mölzer, Peter Westenthaler oder Gerald Grosz. Nur 32 Prozent der Gäste waren weiblich.