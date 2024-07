Der burgenländische Journalist und Autor Wolfgang Weisgram ist am Freitag unerwartet gestorben, teilte am Samstag seine Tochter Johanna Sebauer auf dessen Facebook-Seite mit. Der langjährige Burgenland-Korrespondent und Sportredakteur der Tageszeitung „Der Standard“ erlag 67-jährig einer plötzlichen Hirnblutung. Neben seiner journalistischen Tätigkeit publizierte der in Marz (Bezirk Mattersburg) lebende Weisgram mehrere Bücher, die meisten davon zum Thema Fußball.

Tief betroffen über den Tod von Wolfgang Weisgram zeigten sich Vertreter der burgenländischen Landespolitik. „Mit Wolfgang Weisgram verliert das Burgenland nicht nur einen leidenschaftlichen Journalisten und Buchautor, der über das Burgenland in all seinen Facetten geschrieben hat – sondern auch einen herausragenden Menschen, der unser Heimatland durch seine Inspiration und seine Erzählgabe reich beschenkt hat“, schrieb Landeshauptmann Hans Peter Doskozil..

ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz bezeichnete Weisgram als „objektive und couragierte Persönlichkeit im Journalismus“. Grünen-Klubobfrau Anja Haider-Wallner betonte ihre wohlwollende und wertschätzende Beziehung zu dem verstorbenen Journalisten. „Mir blutet das Herz, dass er so früh verstorben ist und dass so viele Worte ungesagt und ungeschrieben bleiben werden,“ schrieb Haider-Wallner in einer Aussendung.