US-Schauspielerin Shelley Duvall ist tot. Wie „Hollywood Reporter“ berichtet, soll die Schauspielerin im Alter von 75 Jahren verstorben sein. Duvall ist besonders für ihre Rolle als die von Jack Nicholson gequälte Ehefrau Wendy Torrance in Stanley Kubricks Horrorfilm „The Shining“ bekannt gewesen. Die amerikanische Schauspielerin Shelley Duvall ist tot. Wie der „Hollywood Reporter“ berichtet, starb die Schauspielerin im Alter von 75 Jahren. Duvall wurde vor allem durch ihre Rolle als Jack Nicholsons gequälte Ehefrau Wendy Torrance in Stanley Kubricks Horrorfilm „The Shining“ bekannt.

Außerdem spielte sie unter anderem in „3 Women“ mit und war als Olive in der „Popeye“-Verfilmung mit Robin Williams zu sehen. Duvall kehrte dem Filmgeschäft und der Schauspielerei bereits in den 1990er Jahren den Rücken und nahm erst in den 2000er Jahren wieder einige kleinere Rollen an.

Duvall gestand später, dass sie unter Depressionen litt und auch an Diabetes erkrankt war. „Ich brauche Hilfe“, sagte sie 2016 über ihre psychische Gesundheit. Die Dreharbeiten zu „The Shining“ etwa seien emotional sehr belastend gewesen, sagte Duvall Jahre später.