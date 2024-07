Bühnenfassungen der ewig gültigen Erzählung „Le Petit Prince“ von Antoine de Saint-Exupéry hat es seit den 1980er-Jahren immer wieder gegeben – als Oper, Singspiel, Ballett und am häufigsten als Musical. Die nun in Graz als Österreichische Erstaufführung gezeigte Adaption ist ein neuer Zugang und bringt die Botschaften des modernen Märchens in einem Cross-Over von zeitgenössischem Tanz, Akrobatik, Theaterelementen sowie Hintergrund- und Boden-Animationen auf die Bühne. In der französischen Originalsprache aus dem Mund der Erzählerin mit deutschen Übertiteln, was man vor geplanten Opernhaus-Besuchen mit der Familie wissen sollte. Zu klein sollten die Kinder nämlich nicht sein; die von der Broadway Entertainment Group ausgesprochene Empfehlung ab sechs Jahren erscheint zu mutig.