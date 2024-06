Mutig war die Entscheidung von Puls4, mitten in der alle Quoten dominierenden Fußball-Europameisterschaft eine neue Sendung zu lancieren. Ob der Schritt auch erfolgreich ist, wird heute Abend überprüft. Am ersten spielfreien Tag des europäischen Fußballbewerbs soll Arabella Kiesbauer wie in „Bauer sucht Frau“ für Quote sorgen. „Österreichs lustigste Date“ heißt das neue Format. Eine Mischung aus verunglücktem Dating und Promi-Rateshow.

Das Spielprinzip ist einfach erklärt und erinnert an Robert Lembkes Show „Was bin ich?“: Die Kandidaten und Kandidatinnen geben Einblicke in besonders ungewöhnliche Date-Erfahrungen. Was ist Ihnen passiert? Das müssen in der ersten Show Model Larissa Marolt, Kabarettist Paulus von Dr. Bohl und Schauspieler und Kabarettist Reinhard Nowak mit Fragenherausfinden. je länger sie brauchen, um die Wahrheit ans Licht zu holen, desto mehr Geld gibt es für die Gäste.

Geeigneten Stoff für die Sendung hätte die Kärntnerin Marolt laut eigenen Aussagen nicht liefern können: „Ich hatte noch nie ein peinliches Date, an das ich mich erinnern kann. Aber vielleicht habe ich es auch erfolgreich verdrängt“, erzählt sie der Kleinen Zeitung. Die Aufzeichnungen habe die Ratespiel-Begeisterte sehr amüsant gefunden.