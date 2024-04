Der ORF trauert um eine langjährige und verdienstvolle Mitarbeiterin. Susanne Newrkla ist nach langer, schwerer Krankheit im Alter von nur 55 Jahren verstorben, wie der Redaktionsrat am Samstag mitteilte.

„Sie wird uns als besonders positiver Mensch in Erinnerung bleiben. Sie war nie zynisch oder abgeklärt, und sie hat an das Gute mit aller Kraft geglaubt. Sie hat mit ihrem Lachen und ihrem unverbrüchlichen Optimismus ihre Kolleginnen und Kollegen bezaubert“, heißt es in der Aussendung. Auch bei ihren ehemaligen Weggefährten herrscht Fassungslosigkeit. ZiB-Anchorman Armin Wolf bezeichnet Newrkla auf „X“ als „eine der sympathischsten Kolleginnen, die ich je hatte. So furchtbar!“

Eugen Freund, der von 1974 bis 2013 in verschiedenen Bereichen für den ORF im Einsatz war, zeigte sich auf „X“ ebenfalls tief betroffen. „Ich bin sehr traurig: meine großartige, liebe Ex-Kollegin Susanne Newrkla, mit der ich in den Ö1-Journalen zusammengearbeitet habe, ist tot“, schrieb der jetzige Politiker. Er fügte dem Beitrag ein Bild bei, das die beiden auf einem Presseball 1998 in Washington zeigt.

Newrkla war jahrzehntelang Auslandsredakteurin und hat in dieser Rolle vor allem die Radio-Journale auf Ö1, Ö3, FM4 und den ORF-Regionalradios mitgeprägt. Sie war unter anderem lange Zeit als Korrespondentin in Washington tätig.

„Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei Susis Familie, insbesondere ihren beiden Söhnen“, richtete der ORF-Redaktionsrat um Dieter Bornemann, Margit Schuschou, Peter Daser und Simone Leonhartsberger am Ende der Aussendung noch aus.