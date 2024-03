Die ersten fünf Tickets sind vergeben! Beim Auftakt von „Die große Chance – Let’s sing and dance“ sind 25 Talente angetreten, um sich einen Platz in den Live-Semifinalshows der ORF-Erfolgsshow zu sichern. Die Jury – diesmal bestehend aus Missy May, Barbara Meier und Thorsteinn Einarsson – schickte insgesamt fünf Acts in die nächste Runde: Mit dem „Herz-Buzzer“ ging es für die Tanzgruppe Dance Industry aus Kärnten (Barbara Meier), die Band KGW3 aus Oberösterreich (Thorsteinn Einarsson) und die FRK Dance School aus Vorarlberg (Missy May) mit einem Direkt-Ticket in die Live-Shows. Die zwei verbliebenen Semifinal-Plätze vergab die Jury an das Gesangs-Duo Anja & Jana Starlinger und die Tanzgruppe Ashleighs Juniors Team – beide aus Oberösterreich. Sie konnten jeweils neun Sterne für ihren Auftritt holen konnten und am Ende der Sendung ins Semifinale aufstiegen.

Zum Prozedere: In den ersten sechs der zehn Sendungen, die bereits aufgezeichnet wurden, treten jeweils 20 bis 25 Talente auf. Pro Abend steigen fünf davon in die drei Live-Semifinalshows auf. In diesen darf dann neben der Jury auch das TV-Publikum via Televoting mitentscheiden, wer es ins Finale schafft. Pro Semifinale steigen drei Kandidatinnen oder Kandidaten ins Finale am 17. Mai auf. Durch „Die große Chance“ führen Andi Knoll und Fanny Stapf.