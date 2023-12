Als im August 2005 in Österreich die erste Folge von „Café Puls“ lief, war Julia Furdea elf Jahre Jahr alt und angetan von dem, was sie sah: „Ich habe als Schülerin selbst wahnsinnig gerne ‚Café Puls‘ geschaut, bevor ich losmusste. Und genau das wollte ich dann auch machen – alle Österreicher und Österreicherinnen wecken, informieren und unterhalten“, freut sich die mittlerweile 29-Jährige, die 2014 zur Miss Austria gekürt wurde, über die neue Aufgabe in der erfolgreichen Frühstücksschiene von Puls 4 und dem Streamingdienst Joyn.

Fremd ist Julia Furdea die Show nicht: Zwischen 2018 und 2022 präsentierte sie das Wetter und danach moderierte sie das „Café Puls“ am Nachmittag. Durch den Morgen führen wird sie ab 2. Jänner ab 5.30 Uhr mit Jakob Glanzner. Die beiden wechseln sich wochenweise mit den Frühstücks-TV-Veteranen Bianca Schwarzjirg und Florian Danner ab.

Florian Danner und Bianca Schwarzjirg © Lisa-maria Trauer

Woche der guten Nachrichten

Den Wunsch, mehr positive Nachrichten ins Programm zu nehmen, hören Medienschaffende regelmäßig von Rezipienten und Rezipientinnen. Allein: In der Praxis ist eine entsprechende Nachrichten-Kuration bemerkenswert schwer umzusetzen. Bei Puls 4 wagt man ein zeitlich begrenztes Experiment: Die Premierenwoche von Furdea und Glanzner ist zugleich eine „Good News Only“-Woche. Auf der Café Puls-Couch werde man den Blick auf die guten Dinge im Leben richten und damit auf „jene Menschen & Geschichten, die Zuversicht, Freude und Kraft geben und zum Lachen bringen“, heißt es vom Sender.