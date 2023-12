Kaisermühlenblues

1 Es war der Schlüsselsatz dieser Figur: „Da kommt Freude auf!“, bemerkte Hausmeisterin Koziber (Brigitte Swoboda) regelmäßig mit süffisantem Lächeln, weil wieder irgendwas passiert ist, was Bewegung in den Kaisermühlner Mini-Kosmos gebracht hat. Ernst Hinterbergers ORF-Serie (1992 bis 2000) beziehungsweise Milieustudie über den Wiener Bezirksteil ist Kult. Eine neue Doku zeigt Ausschnitte aus den 65 Folgen und lässt die noch lebenden Publikumslieblinge von einst zu Wort kommen. 20.15 Uhr, ORF III

Christmas in Vienna 2023 2Aus dem Wiener Konzertsaal, diesmal unter anderem mit Mezzosopranistin Joyce DiDonato und Belcanto-Tenor Lawrence Brownlee. Begleitet vom Radio-Symphonieorchester, der Wiener Singakademie, den Wiener Sängerknaben und erstmals den Wiener Chormädchen. 22 Uhr, ORF 2

Opa, der Influencer

3Der Film räumt mit dem Klischee auf, Social Media wäre eine Spielwiese der Jungen. Senioren wie Insta-Star Günther Krabbenhöft (78) oder Fitness-Influencerin Erika Rischko (83) beweisen das Gegenteil. Sie erreichen mit ihren Beiträgen Tausende Menschen – in jeder Altersgruppe. 19.20 Uhr, 3sat

Klein gegen Groß

4In der Weihnachtsausgabe begrüßt Kai Pflaume unter anderem die elfjährige Sophie, die „Tatort“-Star Jan Josef Liefers zum Hula-Hoop-Duell bittet. 20.15 Uhr, ORF 1

Stirb langsam 5Der Unterleiberl- Gedächtnisfilm ist bis heute feine, frische Action-Unterhaltung: Weil Bruce Willis den sprücheklopfenden John McClane mimt, als wäre er für nichts anderes gemacht worden. Und weil Alan Rickman einen herrlich bösen Antipoden gibt. Yippie Yah Yei, Schweinebacke! Sat.1, 20.15 Uhr

O Palmenbaum

6 Mehr als 500.000 Zuschauer sahen im ORF die xte Wiederholung des Weihnachtsfilms. Wer ihn versäumt hat, heute gibt es die letzte Chance (für heuer). 20.15 Uhr, BR