Taylor Swift: The Eras Tour

Auf den Titel „Person des Jahres“ folgt die Auszeichnung „Vibe des Jahres“ für Taylor Swift. Warum die Sängerin der Star der Stunde ist, kann man sich nun auch im Heimkino anschauen. Der Konzertfilm „Taylor Swift: The Eras Tour“ spielte seit Mitte Oktober an den Kinokassen mehr als 250 Millionen Dollar ein. Sam Wrench setzte den Pop-Superstar effektvoll und emotional in Szene. Mitsingen, mittanzen und mitwippen ist laut Swift übrigens dringend erwünscht; auch auf der Couch. Auf Prime, freenet, maxdome

Die Heimat der Schneeleoparden

Fantastische Naturaufnahmen: Im kargen Spiti-Tal im Himalaya filmten die indischen Brüder Naresh und Rajesh Bedi fünf Jahre eine Gruppe Schneeleoparden und dokumentierten das Werbe- und Paarungsverhalten sowie das Aufwachsen zweier Jungtiere. 18.35 Uhr, Arte

Patrick Swayze

Er ist eine Leinwandikone und blieb doch immer auch ein Cowboy. Patrick Swayze (1952–2009) tanzte sich von Houston nach Hollywood. Derik Murrays vielstimmiger Dokumentarfilm zeichnet das Porträt eines Künstlers und Traumtänzers zwischen Depression und Manie. Nicht nur für Fans. 21.45 Uhr, Arte

Moonage Daydream

Berauschende Doku: Dem Gesamtkunstwerk David Bowie kam man noch nie so nahe wie in diesem knallbunten, betörenden Dokumentarfilm. Auf Prime

Der kleine Lord

Herzerwärmender Weihnachtsklassiker aus dem Jahr 1980: Der kleine Cedric schafft es, das Herz seines verbitterten, blaublütigen Großvaters zu erweichen. Eine Weihnachtsgeschiche, an der man sich nicht satt sehen kann. Zur Einstimmung auf die Feiertage. 20.15 Uhr, ARD