Wer Berührungsängste hat, wird mit der neuen Ausstellung in der Royal Academy of Arts in London so seine Probleme haben. Denn bereits am Eingang wartet ein Haut-an-Haut-Erlebnis der besonderen Sorte auf alle Besucher.

Zwei Darsteller stehen sich splitterfasernackt in geringem Abstand gegenüber. Um ins Innere zu gelangen, heißt es also: Bauch einziehen und durchquetschen.

Die Idee dahinter stammt von der serbischen Performancekünstlerin Marina Abramović (76). Bereits 1977 inszenierte sie das "Stück" zum ersten Mal - einst mit ihr selbst und ihrem damaligen Partner Ulay als Darsteller. Da sich die Ausstellung in London um eine Retrospektive der Künstlerkarriere von Abramović dreht, ist es nicht verwunderlich, dass sie diese ungewöhnliche Inszenierung integriert hat. Laut der Ausstellungsleiterin Andrea Tarsia werden die Besucher dadurch zu einer "Konfrontation mit Nacktheit, dem Geschlecht, Sexualität und Verlangen" gezwungen.

Für alle Künstinteressierten, die keine Lust auf so viel Nähe haben, gibt es aber Entwarnung. Die Ausstellung kann über einen separaten Eingang betreten werden - ganz ohne Nackte.

In der 255-jährigen Geschichte der Royal Academy of Arts sorgt die Serbin übrigens für eine Premiere: Erstmals richtet eine Künstlerin eine Solo-Ausstellung aus.