Die Kärntner Kunsthändlerin Dorothea Apovnik entdeckte ein unbekanntes Werk eines Alten Meisters. Heute wird es in New York versteigert - das Auktionshaus Sotheby's schätzt seinen Wert auf einen sechsstelligen Betrag.

"Christ as Triumphant Redeemer" (Christus als triumphierender Erlöser) vor und nach der Restaurierung © APA/DOROTHEA APOVNIK

Das Video dauert vier Minuten. Unter dem Titel „Christus wiederentdeckt“ bewirbt das Auktionshaus Sotheby’s ein Bild, das bisher unbekannt war. Und das heute Nacht in New York in der Altmeister-Auktion unter den Hammer kommt. Schätzpreis: 400.000 bis 600.000 Euro.

