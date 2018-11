Wo ist der Da Vinci hin?Louvre Abu Dhabi: Eine Million Besucher - aber kein "Salvator Mundi"

Facebook

60 Prozent der Museumsbesucher kommen aus dem Ausland © APA/AFP/GIUSEPPE CACACE

60 Prozent der Besucher kamen demnach aus dem Ausland. "Der Louvre Abu Dhabi ist zu einer Ikone und zum Lieblingsziel in Abu Dhabi sowohl für Einheimische also auch für Gäste geworden", sagte Mohammed Chalifa Al Mubarak, der Vorsitzende der lokalen Kulturbehörde, der Zeitung "Khaleej Times". Neben der Dauerausstellung habe es in den ersten zwölf Monaten sechs temporäre Schauen, Aufführen, DJ-Auftritte und Filmvorführungen gegeben, berichtete die Zeitung "The National".

Der Louvre Abu Dhabi, für dessen Namen und Leihgaben das Golfemirat knapp eine Milliarde Euro nach Frankreich zahlt, ist am 11. November 2017 nach zehn Jahren Bauzeit und mehreren Verzögerungen eröffnet worden. Es ist das erste Museum mit universellem Anspruch in der arabischen Welt. Auf mehr als 6.000 Quadratmetern erzählt es die Geschichte der Menschheit und betont die Gemeinsamkeiten der Kulturen. Die spektakuläre Kuppel wurde von Architekten Jean Nouvel geplant.

Eigentlich sollte spätestens zum Jubiläum das aufsehenerregendste Stück in emiratischem Besitz ausgestellt werden. Doch das für einen Rekordbetrag ersteigerte Gemälde "Salvator Mundi", das Leonardo da Vinci zugeschrieben wird, hängt noch immer nicht. Um die Ursachen dafür ranken sich viele Spekulationen.



Der da Vinci wurde um fast 400 Millionen ersteigert. Warum das Gemälde nicht gezeigt wird, ist nicht bekannt. Foto © AP Eine offizielle Stellungnahme oder ein Ausstellungsdatum gibt es aber nicht. Das Jesus-Gemälde wurde im vergangenen Jahr für 450 Millionen Dollar (etwa 397 Millionen Euro) bei Christie's in New York versteigert. Damit wurde es nach Angaben des Traditionshauses zum teuersten jemals bei einer Auktion verkauften Kunstwerk. Christie's hatte später bekanntgegeben, dass das Bild von Abu Dhabi ersteigert worden sei.