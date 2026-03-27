Wir müssen gar nicht von unserer übervisualisierten Gesellschaft ausgehen, in der der Kampf um Sichtbarkeit längst mit Algorithmen ausgetragen wird, deren Treibstoff unter anderem Krawall, aber auch gesellschaftliche Normierungen sind, die jeglichen Fortschritt vermissen lassen. Sichtbarkeit hat seit jeher ihren Preis und der ist hoch – vieles bleibt unsichtbar. In einem Bereich ist das besonders paradox: Zwar ist die Care- oder auch Sorge-Arbeit, in hohem Maße von Frauen geleistet, im Getanwerden umfassend präsent, aber im gesellschaftlichen Diskurs komplett unterrepräsentiert. „Sorgearbeit wird bis heute abgewertet, nicht oder schlecht bezahlt und auch in den vorherrschenden ökonomischen Theorien spielt sie praktisch keine Rolle. Und das, obwohl sie sozusagen die Grundlage unseres Wirtschaftens ist“, erklärt die Historikerin Eva Tropper, die die Ausstellung „Alles Arbeit. Frauen zwischen Erwerbs- und Sorgetätigkeit.“ kuratiert hat. Vor zwei Jahren war die Schau bereits im Grazer Museum für Geschichte zu sehen, nun ist sie auf eine größere Bühne gezogen – ins Haus der Geschichte in Wien (hdgö). Das ist kein Zufall, denn „das Thema hat eine große Dringlichkeit“, so Tropper, „das habe ich auch beim Publikum gespürt.“ Dass das Thema Care- und Hausarbeit nun ein Fall fürs Museum wird, ist nicht der Endpunkt, sondern erst der Anfang: „Dadurch wird das Thema sichtbar gemacht“, erklärt die Kuratorin der Multimedialen Sammlungen im Museum für Geschichte (Universalmuseum Joanneum). Es gehe vor allem auch um das Thema Verantwortung, die man als Museum habe, ergänzt Monika Sommer, Direktorin vom Haus der Geschichte: „Frauen- und Geschlechtergeschichte war ohnehin viel zu lange kein Thema in den Geschichtswissenschaften.“

Ausgangspunkt für die Ausstellung ist die Sammlung „Blaschka“, ein steirisches Presse-Fotoarchiv mit über 60.000 Fotografien aus den 1950er- und 1960er-Jahren, das vor allem auch der Kleinen Zeitung zur Bebilderung von Artikeln diente. Die Schau hinterfragt in der Analyse der Bildinszenierung und der Bildauswahl gleich mehrere Themenfelder, die sich bis ins Heute ziehen: Welche Rollen werden Frauen zugeschrieben oder wie definieren wir Arbeit an sich? Obwohl schon damals in hohem Maße berufstätig, wurden Frauen vorwiegend als Hausfrauen inszeniert, die sich der Care- und Hausarbeit widmen. Das bildete sich in der Bildgestaltung, aber vor allem auch in der Auswahl der Bilder ab, wie die Kuratorin analysiert: „Diese Bilder zeichnen ein Bild, das sehr viel mehr mit der Selbstbeschreibung dieser Gesellschaft zu tun hat, als mit realen Verteilungsverhältnissen, was weibliche Arbeit betrifft.“ Möglicherweise kommt einem bekannt vor, was Tropper skizziert: „Die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit ist so ein bisschen die harte Nuss der Frauenpolitik. In vielen anderen Fällen hat es in den letzten Jahrzehnten durchaus Fortschritte gegeben.“

Umso wichtiger ist die Sensibilisierung, die nicht nur im Haus der Geschichte stattfindet, sondern thematisch auch im Dom Museum Wien: Die Ausstellung „Alles in Arbeit“ beleuchtet den Themenkomplex von der Care-Arbeit bis zur Work-Life-Balance. Ab 12. März 2021 widmet sich die Schau „Care Matters“ von der Sammlung Verbund in der Albertina den vielen Facetten der Sorge-Arbeit – von der Altenpflege bis zur Mutterschaft im Kontext des Kunstbetriebs. All das kommt keinen Tag zu früh, zeigt sich hdgö-Direktorin Sommer über gesellschaftliche Entwicklungen alarmiert: „Wir stellen bei vielen jungen Leuten auch wieder Rückschritte fest, die ich persönlich kaum für möglich gehalten habe.“

Sorgearbeit im Bild: Betreuung eines Kleinkinds, ohne Ort (Steiermark), 1962 © Sammlung Blaschka/UMJ

Kuratorin von „Alles Arbeit“: Eva Tropper © UMJ

hdgö-Direktorin Monika Sommer © APA

In der Ausstellung „Care Matters“ ab 12. März in der Albertina zu sehen: Małgorzata Markiewicz: Pinafores, 2002/2017 © Sammlung Verbund/Markiewicz