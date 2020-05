J.K. Rowling"Harry Potter"-Mutter veröffentlicht Geschichte im Internet

Mit "The Ickabog" will die "Potter"-Autorin Kindern in den "seltsamen, beunruhigenden Zeiten" der Corona-Krise mit ihrer über zehn Jahre alten Gute-Nacht-Geschichte etwas Gutes tun.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bestseller-Autorin J.K. Rowling (54) © Evan Agostini/Invision/AP

Zeitlose Unterhaltung: "Harry-Potter"-Autorin J.K. Rowling möchte Kindern in den "seltsamen, beunruhigenden Zeiten" der Coronakrise etwas Gutes tun. Deshalb veröffentliche sie ihre Geschichte "The Ickabog" kostenlos im Internet, teilte Rowling am Dienstag mit. Sie habe das Werk schon vor über zehn Jahren als Gute-Nacht-Geschichte für ihre jüngeren Kinder geschrieben. Die Handlung spiele in einem imaginären Land und habe nichts mit ihren anderen Werken zu tun. "The Ickabog ist eine Geschichte über Wahrheit und den Missbrauch von Macht", so die 54-Jährige. Die Themen seien zeitlos und keine Anspielung auf ein bestimmtes Land.

Die ersten beiden Kapitel sind bereits auf einer speziellen Website veröffentlicht worden. Häppchenweise werden bis zum 10. Juli weitere Teile publiziert. Später wird "The Ickabog" unter anderem als Buch und E-Book erscheinen und in verschiedenen Sprachen angeboten. Die Einnahmen sollen einem guten Zweck in der Coronakrise zugutekommen. Kinder können in einem Wettbewerb Bilder zu dem Werk malen und mit dem Hashtag #TheIckabog in sozialen Medien verbreiten. Die besten Zeichnungen sollen dann in dem Buch veröffentlicht werden.

https://www.theickabog.com/