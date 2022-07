Am 13. September feiert man im Wolkenturm von Grafenegg wieder mit den Größen der Zunft. Große Hoffnungen darf sich dabei die Wiener Staatsoper machen, die das Nominiertenfeld anführt. Insgesamt kommt das Haus auf zehn Nennungen - gefolgt vom Theater an der Wien mit sieben.

Gleich zwei Eisen hat die Staatsoper im Feuer in der Sparte "Beste weibliche Hauptrolle": Hier rittern die wegen ihrer Verbindungen zur russischen Macht sehr umstrittene Sopranistin Anna Netrebko als Lady Macbeth sowie Slávka Zámecníková als Poppea für das Haus am Ring um den Sieg - gemeinsam mit Nadja Stefanoff (als Marta in "Die Passagierin" an der Oper Graz) und Ilona Revolskaya (als Giulietta in "I capuleti e i montecchi" am Landestheater Linz). Auch bei den Herren hat die Staatsoper zwei Konkurrenten im Rennen, sind hier doch Georg Zeppenfeld als Gurnemanz und Ludovic Tézier als Amfortas im "Parsifal" der Staatsoper nominiert. Sie sehen sich mit Eric Greene als Porgy in "Porgy and Bess" am Theater an der Wien und Florian Stern als Sandy in "Der Leuchtturm" am Tiroler Landestheater Innsbruck zwei Konkurrenten gegenüber.

Als beste Oper sind die Salzburger Festspiel-Produktion "Intolleranza 1960", "Der feurige Engel" und "Porgy and Bess" am Theater an der Wien sowie die "Die Zauberflöte" der Volksoper nominiert. In der Operetten/Musicalsparte hingegen treten "Cabaret" des Salzburger Landestheaters, die "Fledermaus" bei der Operette Langenlois, die Volksopern-Inszenierung "Sweet Charity" sowie die "Zaza" am Theater an der Wien gegeneinander an.

Bei den Regisseuren indes sind die Salzburger Festspiele gleich doppelt vertreten, finden sich hier doch Jan Lauwers für "Intolleranza 1960" und Romeo Castellucci für "Don Giovanni" auf der Liste, die von Robert Carsen für "Il trionfo del tempo e del disinganno" bei den Pfingstfestspielen und Andrea Breth für "Der feurige Engel" am Theater an der Wien komplettiert wird.

In Grafenegg erneut vergeben wird auch der im Vorjahr eingeführte Sonderpreis für Courage und Ermutigung in der Coronapandemie. Hinzu kommen ein Lebenswerkpreis, ein Medienpreis, jener für die beste internationale Musiktheaterproduktion, der Jugend- und Kindermusiktheaterpreis sowie eine Off-Theater-Würdigung.