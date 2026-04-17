„Wo ist die verdammte Crew?“, ruft Atalanta immer wieder zornig. Sie war die einzige Frau, stark und unabhängig, die Jason auf seinem Schiff „Argo“ mitnahm, um das Goldene Vlies zu rauben. Ausgehend von der griechischen Mythologie rund um die Argonautensage entwickelten die Grazer Autorin Kateřina Černá und die Kärntner Regisseurin Anja M. Wohlfahrt ein feministisches Stück, das es in sich hat. Die Uraufführung von „Atalanta“ ging am Donnerstag als Koproduktion zwischen klagenfurter ensemble und Theater Kaendace im Theater Halle 11 über die Bühne.

Wenn Mütter ihre Kinder töten, herrscht Entsetzen und Unverständnis. Mordendes Ungeheuer oder liebende Mutter? „Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf“, besagt ein afrikanisches Sprichwort. Doch: „Wo ist die verdammte Crew? Wo ist das Dorf?“ müssen sich oft Frauen mit Kindern fragen, die allein gelassen werden. Gewalt gegen Frauen, das systembedingte Versagen der Gesellschaft, das Wegducken der Männer aus der Mitverantwortung sind die Themen der eindringlichen Doppel-Performance von Sonja Kreibich und Sissi Noé: „Die ganze Welt glotzt!“

Zwischen verschiebbaren Wänden steht kein Schiff, sondern eine Badewanne im Zentrum der Bühne: „Die erinnert daran, dass hier einmal ein Zuhause war.“ Ein Zuhause mit lachend spielenden Kindern, Schaukeln und liebevollen Müttern, so wie sie auf den seitlichen Videoeinspielungen zwischendurch zu sehen sind. Vom Band kommen die Nachrichten: erstickte und ertränkte Babys, weggelegte Neugeborene, vergiftete Kleinkinder.

Starker Tobak, der in rascher Abfolge, oft von beiden Darstellerinnen synchron gesprochen, dann wieder unterbrochen mit Musiknummern (Grilli Pollheimer) auf das Publikum losgelassen wird. Verschnaufpausen gibt es kaum, denn die kluge Inszenierung setzt auf Tempo und Drastik. Die Treppe ins Nichts ist auch so ein Bild, das die Autorin mehrfach hervorruft, das Absteigen ins Bodenlose. Psychosen ließen sich vielleicht durch mehr Besuche von Hebammen bei werdenden Müttern verhindern, lautet eine Empfehlung. Doch vor allem sind es die Männer, die oft mit bitterem Humor ins Visier genommen werden: Während Sie mit dem Schiff in See sticht, übt Er sich in Selbstoptimierung und „macht unter Deck Klimmzüge.“