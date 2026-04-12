Er gilt als der bedeutendste Schriftsteller und Dramatiker der slowenischen Moderne, als Begründer der modernen slowenischen Prosa und als Autor, der Sozialkritik mit hoher Symbolkraft verband. Sein Gesicht samt markantem Schnurrbart war auf dem 10.000-Tolar-Schein, der ehemaligen slowenischen Währung, abgebildet. Heuer würdigt Slowenien Ivan Cankar anlässlich seines 150. Geburtstags mit einer 2-Euro-Gedenkmünze. Und in der Edition Meerauge sind zwei Bände mit Texten erschienen, die vom Cankar-Experten Erwin Köstler übersetzt wurden: „Aus der Vorstadt“ bringt eine Auswahl an Texten, die zwischen 1900 und 1914 vor allem in Wien entstanden sind, wo Cankar von 1898 bis 1909 lebte. Mit „Krpans Stute“ nahm der Autor von Wien aus das heimische slowenische Kulturleben und seine Protagonisten aufs Korn. Präsentiert werden die beiden Bücher am Mittwoch im Musil-Institut.

Erwin Köstler © Privat/Rado Likon