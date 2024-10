Anti-Heimatliteratur oder nicht? Auf diese Frage lief eine Diskussion im „kärnten.museum“ hinaus, der sich die vom Feuilleton hochgelobte Kärntner Schriftstellerin und Dramaturgin Julia Jost stellte.

Im Vorfeld der Uraufführung ihres dramatisierten Romans „Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht“ traf sie auf Theatermacherin Ute Liepold (Theater Wolkenflug), Journalistin Antonia Gössinger und den Grazer Germanisten Klaus Kastberger, der sie 2019 zum Bachmann-Wettbewerb eingeladen hatte (wo sie den Kelag-Preis erhalten hatte). In der Emanzipationsgeschichte eines 11-jährigen queeren Mädchens ist für Kastberger „etwas unglaublich Starkes drin, das mich anspringt“.

Kritische „Heimatliteratur“

Antonia Gössinger, die sich gegen allgemeines Kärnten-Bashing verwahrte, meinte hingegen, toxische und patriarchale Geschichten wie diese könnten überall stattfinden, was Julia Jost zur Entgegnung reizte: „Dass es überall sein könnte, macht es ja nicht besser!“ Klaus Kastberger, wies auf die Vermarktungsstrategien der Verlage hin: „Die Art und Weise, wie das Buch verkauft wird, ist Klischee, nicht die Figuren sind es.“ Das Österreichertum wie in den 70er Jahren noch einmal zu vermarkten sei ein Clou der Verlage. Allerdings sei das früher ausschließlich durch Männer geschehen, in jüngerer Zeit machen auch Autorinnen (Helena Adler, Maria Hofer) mit kritischer „Heimatliteratur“ auf sich aufmerksam. „Salzburg ist stolz darauf, dass es von Thomas Bernhard beschimpft wird. Wenn ich das immer nur als Provokation empfinde, kommen wir weg von der Literatur hin zur Politik. Literarische Texte sind aber komplexer als politische Parolen.“ Mit einer Kostprobe aus dem auf eineinhalb Stunden verkürzten Text machte Schauspielerin Estha Sackl neugierig auf die Premiere am 10. Oktober im „kärnten.museum“. „Unser Stück hat ein Happy-end“, schloss Ute Liepold schließlich die lebhafte Diskussion, die eines jedenfalls gewiss machte: Kärnten als literarischer Raum ist so spannend wie eh und je.