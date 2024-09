Als Skaterin mit Baggy-Hose, frechem Leiberl, Krawatte und selbstbewusstem Blick trat die junge Frankokanadierin 2002 bei den MTV Music Video Awards auf: Avril Lavigne wurde dort als beste neue Künstlerin ausgezeichnet. Das quirlige Mädchen, das gegen ADHS Medikamente nehmen musste, brachte sich Gitarre- wie Klavierspielen selbst bei und trat bei Dorffesten auf. Ernst wurde es mit der Karriere im Alter von 16 Jahren, als sie einen Vertrag bei dem Musiklabel Arista unterschrieb und dafür die Schule abbrach, um von der Kleinstadt Napanee nach New York umzuziehen.

Mit 17 veröffentlichte Lavigne ihr erstes Album und lieferte mit „Complicated“, „Sk8er Boi“ sowie „I‘m with You“ gleich drei Hits, die heute noch Millionen Fans mitsummen können. Zudem waren die Medien sehr interessiert am Privatleben der Sängerin. Zwei Ehen mit Musikerkollegen gingen in die Brüche wie auch die Beziehung zu Kim Kardashians (43) Stiefbruder Brody Jenner (41). 2014 wird bei Lavigne Lyme-Borreliose diagnostiziert und sie braucht fünf Jahre für ihr Comeback-Album. Seit Jahren gibt es außerdem Verschwörungstheorien über Sängerin Avril Lavigne: Sie soll eigentlich schon längst gestorben und von einem Double ersetzt worden sein.

Heute blickt Lavigne auf sieben Studioalben und eine frisch beendete „Greatest Hits“-Tour zurück. Sie hat drei Parfums verantwortet, ein eigenes Modelabel gestartet und wurde mit einem Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“ gewürdigt.