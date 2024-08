Wenn das spätsommerliche Licht die offenen Räume des Forum Kunst Contemporary im Stift Millstatt durchdringt, bekommen die schwebenden Menschen in Christian Bazant-Hegemarks Großformaten eine eigene Magie. Losgelöst von der Schwere des irdischen Lebens, scheinen hier ein Mann und eine Frau, späteren Alters nackt in nicht idealtypischen Körpern und sich zart an den Händen haltend, die Leichtigkeit des bloßen Seins zu erleben. Erinnert es an eine religiöse Darstellung einer Himmelfahrt, so impliziert es zudem einen psychologischen Moment der Befreiung.