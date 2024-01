Zerbrechlich, mit großen Augen unter dem Kopftuch hervor blickend - so ist Christine Lavant optisch gemeinhin bekannt. Ihr vielschichtiges Werk ist längst aus der Zuschreibung von Heimatdichtung herausgetreten. Und ihr von Schmerzen, Verzweiflung und unerfüllter Liebe geprägtes Leben wurde in Theaterstücken, Filmen wie auch Büchern bearbeitet. Gibt schon das Zimmer mit den Originalmöbeln der großen Kärntner Dichterin im Musil-Museum Einblick in ihre Lebensrealität, so erweitert Ina Loitzl diese mit der Ausstellung „I, die Lavant“ in eine bildhafte Ebene, indem sie Auseinandersetzungen von Künstlerinnen und Künstlern mit der Schriftstellerin in der Lounge des Literaturmuseums zu einem assoziationsreichen Gesamten verdichtet. Loitzl selbst schlüpfte während eines Arbeitsstipendiums in die Rolle von Lavant, um sich ihr filmisch anzunähern - natürlich mit Kopftuch, aber auch spielerisch und traumtänzerisch.