Netrebko, Kaufmann, Garanca und dann noch Luca Salsi als Amonasro – es gibt wohl kaum eine Bühne auf der Welt, die Metropolitan Opera in New York mit eingerechnet, auf der man eine solche Besetzung zu sehen bekäme. Allerdings auch, weil Anna Netrebko noch immer nicht in allen Opernhäusern willkommen ist.