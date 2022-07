In Graz war „Il trittico“ - geschrieben in den Wirren des Ersten Weltkriegs, inspiriert von Dantes Inferno, Purgatorio und Paradiso aus der "Göttlichen Komödie" und 1914 in New York uraufgeführt - mit allen drei Originalteilen erst zweimal zu sehen, 1921 und 2004. An der Wiener Staatsoper erst einmal, vor 35 Jahre. Und bei den Salzburger Festspielen überhaupt noch nie, bis gestern. Allein der enorme Aufwand an Solisten ist enorm...