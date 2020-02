Facebook

A-cappella-Kunst vom Feinsten: Rajaton aus Helsinki © www.rajaton.net/KK

Bereits zum 7. Mal laden Franz Herzog und die Seinen zu „Voices of Spirit“. Beim Festival vom 20. bis 23. Mai werden wieder Ensembles aus aller Welt Graz zur Chorhauptstadt machen. Herzog freut sich als Dirigent und künstlerischer Leiter besonders auf Gäste aus dem hohen Norden: Zum einen ist das famose Sextett Rajaton aus Helsinki, das unter anderem mit dem legendären Quintett The Real Group aus Stockholm öfter zur Supergroup Leveleleven fusioniert, als „Artist in Residence“ geladen. Zum anderen ist Mia Makaroff „Composer in Residence“, die Finnin schreibt und arrangiert für Gruppen wie The King’s Singers oder eben Rajaton.