Bogdan Roščić, künftiger Staatsopern-Direktor © APA/HANS PUNZ

Gleich zehn Premieren wird der künftige Direktor der Wiener Staatsoper, Bogdan Roščić, in seiner ersten Saison zeigen. Das sagte der Manager im Rahmen einer "Kurier"-Verantaltung. Er will viele wichtige Werke der Opernliteratur in exemplarischen Inszenierungen, die er aus anderen Opernhäusern nach Wien bringt, zeigen. So wird etwa die neue "Traviata" aus Paris, die an der Seine in der Inszenierung von Simon Stone Premiere hat, an der Staatsoper zu sehen sein. Roščić holt u.a. auch den Dirigenten-Star Teodor Currentzis, Regisseur Barrie Kosky und den ehemaligen Musikchef der Staatsoper, Franz Welser-Möst. Ein Gneerationwechsel sei zu erwarten: Es werde "eine Menge neue Namen" bei den Dirigenten geben - und "natürlich die größten Namen der Welt". Zudem Regisseure, die noch nie an der Staatsoper gearbeitet haben.