Wien Vorbereitungen für Neujahrskonzert laufen auf Hochtouren

Es sind noch gute vier Monate bis zum nächsten Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, aber die Vorbereitungen dafür laufen schon auf Hochtouren. Momentan werden in Wien mit dem Staatsopernballett die Tanzszenen gedreht, die zum Jahreswechsel in der ORF-Fernsehübertragung zu sehen sind. Am Set der Filmarbeiten steht diesmal alles im Zeichen von Beethovens 250. Geburtstag.