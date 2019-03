'Lucia di Lammermoor' Oper und Wahnsinn in Graz

Facebook

Anna Netrebko in der Wahnsinnsszene aus "Lucia di Lammermoor" © AP

Der Kunstgriff ist umwerfend. Wenn Lucia di Lammermoor im dritten Akt nach einer traumatischen Hochzeitsnacht in den Wahnsinn gleitet, greift Komponist Gaetano Donizetti zu einem genialen Trick. Er lässt die Melodiefragmente und die Koloraturen, die Lucias Wahnsinn darstellen, von einer Glasharmonika begleiten. Deren unwirklicher Klang ist in seiner Zerbrechlichkeit eine Spiegelung der Seele Lucias, die selbst am Zerspringen ist, ein unheimliches Echo ihrer Stimme.

In der Kadenz am Ende der Szene artet das in ein Duett aus, das allerdings nicht von Donizetti stammt, sondern erst später Tradition wurde. So wie der Ersatz der Glasharmonika durch eine Flöte. Erst in den letzten Jahren verwendet man das original vorgesehene Instrument wieder.Hier eine Erklärung des Instruments und seines Einsatzes in der Oper:Die Wahnsinnsszene aus Donizettis „Lucia di Lammermoor“ ist das berühmteste Beispiel für den Irrsinn in der Oper, wobei der 1848 in einer Psychiatrie verstorbene Komponist die „Scena della pazzia“ zu seinem Markenzeichen machte. Etwa ein Dutzend ähnlicher Szenen hat Donizetti verfasst.Sein Belcanto-Zeitgenosseging noch einen Schritt weiter und verwandelte 1835 in „I puritani“ den Wahnsinn einer verlassenen Braut zum Dreh- und Angelpunkt einer ganzen Oper. Die von Zerrissenheit geprägte Zeit der Romantik mit ihrem Hang zum Dunklen und Bizarren sowie das aufkeimende wissenschaftliche Interesse am Individuum, an der Seele und deren Erkrankungen dürfte solchen musikalischen Erkundungen neuen Schub gegeben haben.Dabei ist die Wahnsinnsszene natürlich fast so alt wie die Oper selbst. Ein frühes Beispiel ist „Didone“ vonübrigens eines der radikalsten Werke der Operngeschichte. Wahnsinn ist nur eine der Extremsituationen, die Cavalli in dem 1641 uraufgeführten Werk vor Augen führt. Dabei ist der Irrsinn in „Didone“ noch vom Kriegsgrauen befreiende Komik. Kein Einzelfall:. Erst im 18. Jahrhundert wird der Wahnsinn auf der Opernbühne zur vorwiegend dramatisch-traumatischen Angelegenheit, endet die Belachbarkeit von abnormem Verhalten. Von den Schelmen, Narren und den bizarr-barocken „Rasenden Rolands“ ist es ein weiter Sprung zur Elettra aus„Idomeneo“. Mozart schreibt ein erschütterndes Stück, in dem das Orchester die Protagonistin wie ein Heer von Furien förmlich zerfetzt.Vermutlich gibt es mehrere Tausend Opern, in denen Wahnsinn eine Rolle spielt, Generalisierungen sind deshalb unmöglich zu treffen. Dass Komponisten sich von solchen Extremsituationen angespornt gefühlt haben, liegt auf der Hand. So wie die Barockmeister Irrsinn als gestalterischen Freibrief verstanden, nahmen ihn die Komponisten im Zeitalter des Belcanto als Gelegenheit, den Sängerinnen virtuose Passagen zu schreiben. Die von Liebesnöten in den Wahnsinn getriebene Frau ist typisch für diese Zeit, wobei der Musikphilosophdarin die „gesellschaftliche Wirklichkeit der Frau in der romantischen Epoche“ gespiegelt sieht: Wahnsinn als ein Weg aus der repressiven Normalität, die den Frauen die Bürgerrechte und Selbstbestimmung verweigert.