Neu im Kino Was Sie nicht versäumen und worauf Sie verzichten können

Altmeister Ken Loach geht mit "Sorry We Missed You" an den Start, packendes Justizdrama "Just Mercy" nach wahrer Geschichte, ein lustiger Guy Ritschie steuert "The Gentlemen" zur Kinowoche bei - dazu die Doku "Rettet das Dorf" und der Horrorfilm "Der Unsichtbare". Die neuen Filme in der Kurzkritik.