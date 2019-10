Film der Woche"After the Wedding": So ist das US-Remake mit Michelle Williams und Julianne Moore

Facebook

Jeder Film, in dem Michelle Williams mitwirkt, ist ein guter Film

Bewertung: ****

Für Isabel gibt es zwei Millionen (Dollar) Gründe, ihre indische Wahlheimat Richtung USA zu verlassen. Multimillionärin Theresa ist bereit, der Mitarbeiterin eines Waisenhauses in Kalkutta finanziell unter die Arme zu greifen. Einzige Bedingung: Ein persönliches Treffen in New York.

Einem kurzen Kennenlernen folgt die Einladung zur Hochzeit von Theresas Tochter Grace (Abby Quinn) – und eine Überraschung. Der Ehemann (Billy Crudup) der Großspenderin entpuppt sich als Isabels Jugendliebe, mit dem sie einst ihr gemeinsames Baby zur Adoption freigegeben hat. Die Neuverfilmung des dänischen Dramas „Nach der Hochzeit“ hört sich nicht nur überkonstruiert an, sie ist es auch.