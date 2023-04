Der Erfolg hatte sich für die norwegische Schauspielerin Kristine Kujath Thorp schon lange abgezeichnet. Doch die Filmhits „Ninjababy“ und „Sick of Myself“ brachten der jungen Frau nun international den Durchbruch und die Einladung als "Shooting Star 2023" zur Berlinale, wo sie die Kleine Zeitung zum Gespräch traf. Aktuell ist sie mit "Sick of Myself" in den heimischen Kinos zu sehen.



Die plötzliche Überholspur ist etwas, das Thorp noch verarbeiten muss. „Ich bin wirklich geehrt, hier zu sein. Das ist, als wenn man auf die Schulter geklopft wird“, gibt sie sich bescheiden. Von ihren Anfängen 2018 im Kurzfilm „Fanny“ ging die Reise zu Rollen in „Under bølgerne, over skyerne“, „Betrayed“, „My Different Ways“ und „The Burning Sea“. In Letzteren spielt sie die U-Boot-Lenkerin Sofia, die zu einer untergegangenen Ölplattform geschickt wird, nur um festzustellen, dass die wahre Katastrophe noch aussteht. Für diese Rolle wurde sie für eine Amanda, den Preis des Internationalen norwegischen Filmfestivals, als beste Darstellerin nominiert.