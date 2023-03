„Sterne unter der Stadt“ ist eine Liebeserklärung an Wien. Schlägt Ihr Herz auch für Wien?

VERENA ALTENBERGER: Ich liebe Wien! Die Stadt ist von beeindruckender Schönheit, man kann toll angeben mit ihr. Auch mit ihrer Vielfalt: Donauinsel, Donaukanal, Stephansdom, Alterlaa, Grinzing, Prater, Friedhof der Namenlosen, Zentralfriedhof. Es schwingt etwas Morbides mit. „Der Tod muss ein Wiener sein“ – das kommt nicht von ungefähr. Wien hat was Abgründiges, manchmal was Versautes, das mag ich auch.