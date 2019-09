Facebook

Valerie Pachner, gut gelaunt beim Filmfestival in Deauville © APA/AFP/LOIC VENANCE

Erfreuliche Nachricht für den österreichischen Film: Im Drama "Der Boden unter den Füßen" von Marie Kreutzer spielte Valerie Pachner (32) eine Unternehmensberaterin mit psychisch kranker Schwester so überzeugend, dass der 32-Jährigen der Deutscher Schauspielpreis zugesprochen wurde. 2017 wurde Pachner beim 7. Österreichischen Filmpreis als Beste Schauspielerin prämiert. Der Deutsche Rainer Bock bekommt seine Auszeichnung für die Hauptrolle im Drama "Atlas", wie die Veranstalter mitteilten.

Lebenswerk

Der Bundesverband Schauspiel (BFFS) vergibt die Preise, die am Freitagabend in Berlin verliehen werden sollten, seit dem Jahr 2012. Vorab stand bereits fest, dass die Schauspielerin Christine Schorn für ihr Lebenswerk geehrt und Schauspielerin Angela Winkler für ihre Leistung im Theater ausgezeichnet werden sollten.

Eva Weißenborn erhält für ihre Nebenrolle als Baggerfahrerin im DDR-Drama "Gundermann" ebenfalls eine Auszeichnung, bester Schauspieler in einer Nebenrolle wurde Golo Euler im hessischen "Tatort" namens "Unter Kriegern". Für ihre "komödiantischen Rollen" werden Ursula Werner ("Der Junge muss an die frische Luft") und Bjarne Mädel ("Der Tatortreiniger") ausgezeichnet.

Mehrere Kategorien

Dem Schauspielverband gehören laut Mitteilung rund 3.400 Schauspieler an. Die Preisträger werden teils per Mitgliederabstimmung, teils per Jury ausgewählt. Vergeben werden die Auszeichnungen in mehreren Kategorien. So wird etwa Barbara Krabbe für einen "starken Auftritt" in "Der Goldene Handschuh" geehrt. In dem Frauenmörderporträt von Regisseur Fatih Akin spielt sie eines der Mordopfer.