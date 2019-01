Facebook

"Joy" von Sudabeh Mortezai wurde schon bei der Weltpremiere in Venedig als bester Europäischer Film und für die beste weibliche Regie prämiert © KK/Freibeuter

Unter den Gewinnern des Max-Ophüls-Preises 2019, der im Rahmen des gleichnamigen Festivals in Saarbrücken bereits zum 40. Mal verliehen wird, sind drei Produktionen, die in Österreich entstanden und vom ORF-kofinanziert wurden:



Sudabeh Mortezais ausgezeichnetes, derzeit in unseren Kinos laufendes Sozialdrama "Joy" (Bester Schauspielnachwuchs/Joy Alphonsus und Gesellschaftlich relevanter Film).



mit u. a. Sabrina Reiter, Georg Friedrich und Simon Schwarz besetzte Culture-Clash-Komödie "Kaviar" (Publikumspreis Spielfilm).Undu. a. mit Josef Hader besetzter Spielfilm "Nevrland" (Bester Schauspielnachwuchs/, Preis der Jugendjury).