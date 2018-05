Kinocharts"Solo: A Star Wars Story" enttäuscht an Nordamerikas Kinokassen

Facebook

Han Solo ist noch kein Renner © AP

Der "Star Wars"-Ableger "Solo" hat an den nordamerikanischen Kinokassen zunächst enttäuscht. "Solo: A Star Wars Story" spielte am langen Feiertagswochenende in den USA und Kanada bis Sonntag rund 83 Millionen Dollar (etwa 71 Millionen Euro) ein, wie der "Hollywood Reporter" berichtete. Für Montag - ein Feiertag in den USA - wurden aktualisierte Zahlen erwartet.

Der Film erzählt die Geschichte des jungen Han Solo, einer Figur aus der "Star Wars"-Reihe. Der erste "Star Wars"-Ableger, "Rogue One: A Star Wars Story", hatte an seinem Eröffnungswochenende 2016 in Nordamerika rund 155 Millionen Dollar eingespielt.

Die meisten anderen Filme rutschten im Vergleich zur Vorwoche um einen Platz nach unten. So landete die Actionkomödie "Deadpool 2" mit Ryan Reynolds mit rund 43 Millionen Dollar auf dem zweiten Rang. "Avengers: Infitiny War" spielte rund 16 Millionen Dollar ein, das reichte für den dritten Platz. Dahinter landeten die Frauen-Komödie "Book Club" mit rund neun Millionen Dollar und die Melissa-McCarthy-Komödie "How To Party With Mom" mit rund fünf Millionen.

Solo: A Star Wars Story: So spektakulär sind die Bilder beim Star Wars-Prequel Chronologisch spielen die Ereignisse nach "Episode 3: Die Rache der Sith" und klarerweise vor dem ersten "Star Wars" aus 1977. Im Fokus steht der junge Han, der erst hier zu seinem Namen Solo kommt. AP Mit seiner Geliebten Qi'Ra ("Game of Thrones"-Star Emilia Clarke) möchte der junge Han vom Planeten Corellia flüchten. Bei der Flucht werden sie auf tragische Weise getrennt. AP Han Solo träumt davon, der beste Pilot der Galaxis zu werden. Dem stehen einige Hindernisse im Weg, nicht zuletzt das Geld. AP Die Idee, sich als Pilot dem Imperium zu verpflichten, endet mit der Todesstrafe wegen Desertierens. AP Die gute Nachricht in diesem Krieg: Er lernt so seinen Kumpel und späteren Kopiloten Chewbacca kennen. AP Die Handlung ist in diesem Spin-off aber eigentlich Nebensache. Dafür tauchen einige neue Charaktere auf - wie etwa der altgediente Militär Tobias Beckett (Woody Harrelson). AP Es beginnt aber mit dem ikonografisch unschlagbaren "A long time ago in a galaxy far, far away....". Alsbald jedoch entfernt sich der Film von den großen Weltraumepen. AP Im Kern ist "Solo" ein Weltraumwestern beinahe alten Schlags, ein Buddymovie und Actionabenteuer, bei dem die Verfolgungsjagden nicht mit Auto, sondern mit Raumschiffen stattfinden. AP Viel Spaß mit den weiteren Bildern! AP AP AP AP 1/12