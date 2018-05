Facebook

Markus Imhoof blickt hinter die Kulissen der Flüchtlingskrise © Peter Indergand, Majestic/zero one film

Derzeit gibt es in den Medien unzählige Berichte über das Bienensterben. Markus Imhoof hat das alles fast prophetisch vorausgesagt, vor sechs Jahren mit seiner Doku „More Than Honey“. 1980 hatte der Schweizer erstmals als Filmregisseur Furore gemacht. In „Das Boot ist voll“ thematisierte er das lang verschwiegene Verhalten der Schweiz gegenüber jüdischen Flüchtlingen aus Nazideutschland, die zurück in den Tod geschickt wurden. Dafür erhielt er bei der Berlinale den Silbernen Bären. Ebenfalls bei der Berlinale zeigte er heuer sein neuestes Opus „Eldorado“. Mit ähnlicher Problematik. Der Film läuft jetzt in unseren Kinos.