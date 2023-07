Sommerspiele Eberndorf

"Ein Geist kommt selten allein" © Sommerspiele Eberndorf

Den ganzen Nachmittag hatte es, begleitet von Blitz und Donner, geschüttet. Doch kurz vor 20 Uhr riss der Himmel auf und ein doppelter Regenbogen spannte sich über den Stiftshof von Eberndorf, wo am Donnerstag – nach „Stirb. Liebling!“ in der Vorwoche – die zweite Premiere der Südkärntner Sommerspiele über die Bühne ging. Noël Cowards schwarze Komödie „Ein Geist kommt selten allein“, gepaart mit britischem Humor, begeisterte das Publikum.

Regisseur Stephan Wapenhans präsentierte mit seinem engagierten und spielfreudigen Ensemble keinen Schenkelklopfer-Abend, sondern eine subtile Geschichte um Liebe, Eifersucht, Missverständnisse und Okkultes. Stefan Ofner, als Dichter Charles Condomine auf der Suche nach der Muse, hatte das selbsternannte Medium Madame Arcati (herrlich skurril Jelka Stern) zu einer Séance gebeten – und als Geist tauchte dann ausgerechnet seine verstorbene Frau Elvira auf. Natalie Krainer im Outfit einer Marilyn Monroe überzeugte mit aufregender Sinnlichkeit und trieb damit (nicht nur) die aktuelle Ehefrau Ruth („Kleine“-Redakteurin Simone Jäger, die mit dezenter Mimik und Gestik für zusätzliche Glanzpunkte sorgte) zur Verzweiflung. Helmut Lechthaler (George) und Simone Sdovc (Violetta) gaben ein köstlich plänkelndes Ehepaar. Sein Bühnendebüt feierte Elias Dobnik als tollpatschiger Butler.

Geboten wurde ein spannungsreicher Abend mit Tiefgang, bei dem das Amüsement nicht zu kurz kam. Das Publikum, gut eingepackt in wärmende Decken, genoss sichtlich die Aufführung und dankte auch mit reichlichem Zwischenapplaus. (Von Ulrike Greiner)

Burghofspiele Friesach

"Mord im Orientexpress" © Burghofspiele Friesach

Stilgerecht mit Fanfarenklängen wurden die Burghofspiele in Friesach eröffnet. Nach „Dracula“ im Vorjahr steht diesmal ein ausgeklügelter Mord im Mittelpunkt, dessen knifflige Auflösung eines ganz besonderen detektivischen Gespürs bedarf, über das wohl nur ein Mensch verfügt: Hercule Poirot, Kultdetektiv aus Agatha Christies Feder und bei den Burghofspielen in Sachen „Mord im Orientexpress“ im Einsatz.

Regisseur Michael Eybl hat Christies Roman charmant und kurzweilig in eine Kriminalkomödie verpackt. Den Schauspielerinnen und Schauspielern gelingt es von Anfang an, das Publikum für ihre Interpretation der so unterschiedlichen Charaktere zu gewinnen. Gleich zu Beginn sorgt die Einspielung der „falschen Filmmusik“, des musikalischen Leitmotivs des „Rosaroten Panthers“, für Empörung bei Hercule Poirot (Günther Herbst) und herzhafte Lacher bei den Besuchern. Kurz zur Geschichte: Auf der Zugfahrt fällt ein Fahrgast einem brutalen Mord mit acht Messerstichen zum Opfer. Da der Orientexpress in einer Schneeverwehung feststeckt, muss der Täter oder die Täterin sich noch im Zug befinden. Die acht Mitreisenden sind ein wild zusammengewürfelter Haufen, der sich zufällig zu dieser Zugreise eingefunden hat. Dass hier aber gar nichts zufällig ist, wird von Poirot nach und nach ans Tageslicht gebracht.

Die Laienschauspieler entfachen auf der Bühne, die von Andrea Hirschl großartig gestaltet wurde, ein Feuerwerk an sprachlichen Verrenkungen, stammen die Reisenden doch aus Russland, Ungarn, England, Amerika und Frankreich. Da schwirrt es nur so von überzeichneten Akzenten samt kräftigen Kärntner Einschlägen. So etwa, als die reizbare Amerikanerin Helen Hubbard (köstlich: Andrea Köck) beim Anblick ihres luxuriösen Abteils mit den Worten „I scheiß mi on“ ins Schwärmen gerät und Wilfried Popek als russische Prinzessin Dragomiroff für so manche Slapstick-Einlage sorgt. Der Mord wird mittels Videoeinspielung als Rückblende auf eine Leinwand neben der Bühne projiziert. Da haben sich die Friesacher wirklich etwas angetan. Das Publikum dankte mit stürmischem Applaus. (Von Harald Schwinger)

Heunburg

"Tatou" © Heunburg/Settari

Ein Hund ist ein Hund, ... ist ein Hund“, heißt es einmal. „Toutou“ ist allerdings viel mehr: Ersatz für den mittlerweile in New York lebenden Sohn Leo und vor allem das Thema, über das man immer reden kann, wenn man sich sonst nicht mehr allzu viel zu sagen hat. Deshalb ist es eine Tragödie für Zoé (Monica Anna Cammerlander), als ihr Mann Alex (Dirk Warme) vom Spaziergang ohne den Hund zurückkommt. Und so fliegen zwischen der Projektentwicklerin für Entwicklungsländer und dem Krisenmanager bald die Fetzen.

Das Heunburg Theater ist sprichwörtlich auf den Hund gekommen: Am Mittwoch feierte die französische Produktion „Toutou“ Premiere und in der flotten und präzisen Inszenierung von Regisseur Rüdiger Hentzschel wird irgendwann auch dem Paar auf der Bühne klar: Der Hund ist ein Symbol für ihre Beziehung. Wenn sie darüber diskutieren, ob man dem Hund die neue Freiheit nicht gönnen sollte, dann geht es immer ein Stück weit auch um die eigene Freiheit.

Als ein alter Freund vor der Tür steht, der seinen Schlüssel verloren hat, wird es kompliziert: Pavel (Hendrik Winkler) outet sich erst als Hundehasser, um dann flugs die Fronten zu wechseln. Wie überhaupt die Allianzen zwischen den (souverän aufspielenden) Protagonisten ziemlich bröckelig sind, je nachdem, wer Toutou gerade mag oder nicht mag oder sowieso nie so recht gemocht hat.

Ist es Betrug, sich mit der Nachbarin regelmäßig zum Spaziergang zu verabreden? Und kann eine gold-graue Promenadenmischung eine Ehe retten? Antworten gibt die Beziehungskomödie bis 1. August. Aber Achtung! Es könnte sein, dass man sich in der einen oder anderen Szene wiedererkennt. (von Marianne Fischer)

Theater Sommer Klagenfurt

"Arsen und Spitzenhäubchen" © TSK/Hude

Die Tanten haben die Spitzenhäubchen gegen coole Strandkleider und hippe Birkenstock-Sandalen getauscht, das Tatwerkzeug ist das trendige Sommergetränk „Hugo“, trefflicherweise aus Holunderblüten vom Friedhof nebenan angesetzt, mit einem Spritzer Arsen vermischt.

So kann die Komödie "Arsen und Spitzenhäubchen" aus dem Jahr 1941 gut und gerne in die Gegenwart versetzt werden und ein bisschen Lokalkolorit bringt zusätzliche Lacher. Die Klimakrise verortet jetzt die Handlung, die in der Filmfassung als Grabungen für den „Panamakanal“ getarnten Gräber werden zu Tiefenbohrungen für Wärmepumpen.

Regisseur Wilhelm Prainsack hat die Dialoge zudem mit kultigen Zitaten aus dem Film- und Theateruniversum aufgepoppt, ein probates Mittel, den letzten Staub aus dem vermeintlich alten Stück zu beuteln. Das Grundgerüst der Geschichte – der schwarze Humor – besticht ohnehin seit 80 Jahren. Und den bringen die zwei Tantchen Walli und Martha in der Besetzung von Theater-Sommer- und Stadttheater-Liebling Katarina Hartmann und Neuzugang Angelika Strahser – erfolgreiche Filmschauspielerin – vortrefflich zur Wirkung auf der Bühne im Innenhof des Klagenfurter Stadthauses. Die liebenswerten „Brestnig“-Schwestern schildern in aller Ruhe, fast dezent, mit einer großen Brise Verschrobenheit ihre abscheulichen Taten und verdrehen so den blanken Horror in irrwitzige Fürsorglichkeit.

Ihnen zur Seite stehen die Neffen Teddy (Sebastian Krawczynski) und Mortimer (Jörg Reimesser) sowie dessen Verlobte Elli (ebenfalls Ensemble-Neuzugang Christina Berzaczy). Die drei haben den polternden Anteil am Bühnengeschehen, verkörpern auch die absurderen Figuren. Dass alle Doppelrollen spielen, beschleunigt die Pointendrehzahl. Als beim Premierenabend der im Publikum sitzende Landeshauptmann das mit Gift versetzte Weinglas in die Hand bekommt, zählt zu einer Vielzahl von scheinbar spontan aus der Situation entwickelten Gags. So erleben der Broadway-Klassiker und seine Hollywood-Verfilmung mit Cary Grant in Klagenfurt eine erfrischend prickelnde Neufassung und diese belegt einmal mehr, warum die unverwüstliche Komödie zu den Evergreens des schwarzen Humors zählt. (Von Susanne Koschier)

Komödienspiele Porcia

„Monsieur Pierre geht online“ © Marco Riebler

Karl Anton Fleck galt als eines der größten zeichnerischen Talente Österreichs. Überprüfen kann man das derzeit in den Probebühnen des Ensembles Porcia, wo dem Wiener eine sehenswerte Ausstellung gewidmet ist – die gleichzeitig einen zentralen Teil des Bühnenbildes der Produktion „Monsieur Pierre geht online“ darstellt. Fleck starb bereits im Alter von 55 Jahren an seiner Alkoholkrankheit und wurde in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt.

Auch Monsieur Pierre schenkt sich gleich zu Beginn des Stückes ein ordentliches Glas Whiskey ein und scheint mit dem Leben mehr oder weniger abgeschlossen zu haben: Vor zwei Jahren starb seine geliebte Frau, seither hat er die Wohnung nicht mehr verlassen. Was also soll er anfangen mit dem Computer, den ihm seine Tochter Sylvie vorbeibringt – und dem Computerlehrer Alex, den sie für ihn engagiert?

Vieles, stellt sich bald zum Gaudium des Publikums heraus, das sich am Sonntag bei der Premiere die Lachtränen aus den Augen wischte. Denn Regisseur Florian Eisner hat das Lustspiel rund um Fakeprofile auf Dating-Seiten mit sicherer Hand für komödiantisches Timing inszeniert. Wie Markus Tavakoli als alter, grantelnder Monsieur Pierre zunehmend aufblüht, weil er im Internet die bezaubernde Physiotherapeutin Flora (Beate Gramer) kennenlernt, ist herzerwärmend („Ich habe eine Brieffreundin!“); und wie er als hinterlistiger Schelm den jungen Alex, dessen Foto er im Profil hochgeladen hat, mit neuer Lebenslust gekonnt manipuliert, feine Schauspielkunst. Felix Krasser ist ihm dabei ein kongenialer Partner – etwa, wenn er angesichts des ersten Treffens mit Flora entgeistert feststellen muss, dass er quasi ohne Vorwissen einen Sinologen spielen muss, der „seine Freundin getötet hat“. Leila Müller ist die resolute Tochter Sylvie, Clara Diemling die Enkeltochter Juliette – und die eigentliche Freundin von Alex, wovon der Großvater aber nichts wissen soll. Ein ziemliches Liebeswirrwarr also, das in den 100 kurzweiligen Minuten auch davon lebt, dass auf der von Alexandra Burgstaller gestalteten Bühne mehrere Orte gleichzeitig bespielt werden, die Wohnung von Sylvie ebenso wie jene von Pierre und ein Café in Brüssel.

„Gute Geschichten werden immer gebraucht, überall auf der Welt“, sagt Monsieur Pierre einmal zu Alex, der eigentlich Autor ist (oder zumindest gerne wäre). Wenn sie mit so viel liebenswürdigem Charme, klugem Witz und Spielfreude erzählt werden wie nun vom Ensemble Porcia, erst recht. (von Marianne Fischer)

