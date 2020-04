Stadttheater Klagenfurt Florian Scholz: „Wir passen unsere Pläne täglich der Situation an“

Facebook

Florian Scholz © Maurer/Stadttheater

Wie verbringen Sie derzeit Ihre Tage?

Florian SCHOLZ: Jetzt, da kein Spielbetrieb ist und auch keine Proben stattfinden, bin ich bei mir zu Hause im Rosental. Viele meiner Aufgaben lassen sich sehr gut per Computer und Telefon bearbeiten. Aber etwa jeden zweiten Tag fahre ich doch kurz ins Büro, um Dringendes zu erledigen. Dort, wo ich wohne, tritt man sozusagen aus der Haustüre in Felder und einsamen Wald, da kann ich mit den Hunden in die Natur. Ich bin sehr dankbar dafür angesichts all der Herausforderungen und des Leids, denen so viele andere Menschen jetzt begegnen müssen.