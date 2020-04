Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Sie war jahrzehntelang eine fixe Größe am Stadttheater Klagenfurt und leitete eine renommierte Schauspielschule: Nun starb Herta Fauland mit 90 Jahren.

Grande Dame am Stadttheater

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Herta Fauland (1929-2020) © Lobitzer

Sie war Vegetarierin, Tierschützerin, Gründerin einer Selbsthilfegruppe gegen Elektrosmog, und sie war vor allem eine gute Schauspielerin. Das war Herta Fauland über Jahrzehnte hinweg. Anfänglich bei einem Studententheater in ihrer Geburtsstadt Wien, wo sie an der Seite von Helmut Qualtinger, Kurt Sobotka oder Ernst Stankovski auf der Bühne stand. Danach folgten Engagements in Bonn, Bregenz, Darmstadt, Frankfurt, Salzburg, Linz und ab 1955 immer wieder Klagenfurt, wo sie schließlich hängen blieb. "Ich war immer der Ansicht: Egal, wo ich bin, ich möchte eine gute Schauspielerin sein", sagte sie zur Kleinen Zeitung anlässlich ihres 85. Geburtstages. Nun ist Herta Fauland, die einstige Grande Dame des Klagenfurter Stadttheaters, nur wenige Wochen vor ihrem im 91. Geburtstag verstorben.