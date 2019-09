"Pelzverkehr"Tanzen mit Einhörnern und wilden Frauen

Facebook

Chiara Bersani erklärt sich zum Einhorn © BERNHARD WOLFF/KK

Die Verbindung von Körper, Geräusch und Klang steht heuer im Mittelpunkt von „Pelzverkehr“, dem Festival für Tanz und Performance in Klagenfurt. Und dabei ist auch das Publikum gefragt: Denn erstmals gibt es einen Workshop, der Jung und Alt in Bewegung bringen soll. Der gebürtige Klagenfurter Thales Weilinger lädt gleich neun Mal zum „Tanz in den Tag“: Jeweils von 10 bis 11 Uhr kann jeder, der Lust hat, am Neuen Platz coole Moves und harmonische Bewegungsabläufe lernen – am Ende der Stunde wird dann gemeinsam eine einfache Choreografie getanzt.